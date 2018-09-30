Миллионы девушек по всему миру с удовольствием читают новости о Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

Миллионы девушек по всему миру с удовольствием читают новости о Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Причина ясна — для всех они всего лишь простые девушки, которым удалось осуществить заветную женскую мечту — выйти замуж за принца. Поскольку ни одна ни другая не имеют аристократического происхождения, до того как переступить порог дворца, за своим гардеробом и поведением девушки особо не следили. Журналисты очень любят выискивать старые снимки этих барышень, видимо, пытаясь откопать что-нибудь необычное. Мы решили доказать, что Кейт, Меган и другие принцессы были когда-то обычными девчонками. Так что шанс встретить своего принца есть у каждой!