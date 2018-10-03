Яркие снимки настоящих икон красоты прошлого века.

Яркие снимки настоящих икон красоты прошлого века. У каждой эпохи свои каноны красоты. Сейчас, к сожалению, в моде силиконовые красавицы с наколотыми губами (попами, грудью) и наращенными ресницами. А ведь когда-то молились совсем на других женщин — натуральных красоток с врожденной харизмой и невероятным магнетизмом. Никогда не задумывался, почему фильмы с Орнеллой Мути, Брижит Бардо и Грейс Келли пересматривают до сих пор? Да потому что красота этих див вне времени. А яркая внешность в сочетании с талантом превратила их в икон ХХ века. Сегодня мы предлагаем тебе убедиться, насколько великолепными были знаменитые женщины прошлого века, к которым прикованы взгляды мужчин всего мира.