Красавица Грета Тиссен - дублер Мэрилин Монро в кино (Фото) Родившаяся в 1927 году в Hareskovby, датская киноактриса и бывшая модель Грета Тиссен прибыла в США в 1952 году после победы на конкурсе красоты в Дании, где она получила титул "Мисс Дания - 1952". Она пыталась сделать карьеру в кино, как знаменитые блондинки Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд, она даже была дублером Монро в фильмах "Обвиняемый в убийстве" и "Террор - это человек , три блондинки в его жизни и путешествие на седьмую планету".