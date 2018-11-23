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Воскресенье, 25.11.2018
Красавица Грета Тиссен - дублер Мэрилин Монро в кино (Фото)
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Красавица Грета Тиссен - дублер Мэрилин Монро в кино (Фото)

Родившаяся в 1927 году в Hareskovby, датская киноактриса и бывшая модель Грета Тиссен прибыла в США в 1952 году после победы на конкурсе красоты в Дании, где она получила титул "Мисс Дания - 1952". Она пыталась сделать карьеру в кино, как знаменитые блондинки Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд, она даже была дублером Монро в фильмах "Обвиняемый в убийстве" и "Террор - это человек , три блондинки в его жизни и путешествие на седьмую планету".
pressa.tv
Фото: pressa.tv
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18:52 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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