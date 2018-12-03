Как правильно использовать ароматические масла для ванны

Новости шоу бизнеса: Мы поведаем вам как получить максимальную пользу от эфирных масел и предложим 3 интересные идея ароматических смесей.

Вы набираете в ванну горячую воду, капаете несколько капель эфирного масла и только потом садитесь, верно? Оказывается, это неправильный подход. Сюзанна Тичи, американский специалист по травам из Аризоны, рассказала, как получить из ароматических масел максимум пользы.

Никогда не добавляйте масла прямо в воду

"Помните, что масло не растворяется в воде", – предупреждает Сюзанна Тичи. Когда вы погружаетесь в ванну, маленькие капли масла прилипают к коже и могут вызывать раздражение или даже аллергическую реакцию.

Разбавляйте эфирное масло растительным

Если вы не хотите, чтобы эфирное масло плавало на поверхности воды, а распределилось по всему объему, смешайте его с так называемым "базовым". Это может быть оливковое, подсолнечное, кокосовое масло или масло жожоба.

"Достаточно, если вы растворите в одной ложке базового масла 3-12 капель эфирного масла. Этого хватит даже для очень ароматной ванны", – говорит специалист.

Не увлекайтесь

Даже если вам нравится какой-то аромат, это не значит, что нужно наливать его в воду щедрой рукой. Масла цитрусовых, корицы, гвоздики, орегано, чабера, мяты, тимьяна могут вызывать раздражение на коже. Выбирайте более щадящие для тела масла – лавандовое, ромашковое и розовое.

Не добавляйте масло, пока ванна наполняется водой

"Горячая проточная вода заставляет эфирные масла испаряться быстрее. В итоге они оказываются в воздухе, а не в ванне", – говорит Тичи. Поэтому сначала выключите воду, и только потом наливайте масло.

Теперь, когда вы знаете, как правильно использовать эфирные масла, мы поделимся лучшими идеями ароматических смесей на все случаи жизни.

Ванна для повышения настроения

Эта смесь масел поможет взбодриться и повысить концентрацию внимания.

5 капель масла лимона

3 капли масла розмарина

2 капли масла тимьяна

1 столовая ложка базового масла

Ванна для расслабления мышц

Если у вас крепатура после тренировки, такой микс улучшит кровообращение и снимет боль.

5 капель масла майорана

4 капли масла лемонграсса

3 капли масла лаванды

1 столовая ложка базового масла

Ванна для релакса

Это успокаивающий и расслабляющий состав помогает снять стресс и подготовиться ко сну.

5 капель масла лаванды

4 капли масла ромашки

3 капли масла ладана

1 столовая ложка базового масла