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Украинская ведущая удивила своей фигурой в купальнике

Украинская ведущая удивила своей фигурой в купальнике
10:32 Сегодня Телеграф lime.apostrophe.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram телеведущая покорила своих поклонников безупречной фигурой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала формы в раздельном купальнике.

"Сьогодні відчула себе з золотою карткою в руках...як колись, але цього разу я режисер. Дякую", – заверила ведущая.

Напомним, что 25 ноября состоялся грандиозный суперфинал обновленных "Танцев со звездами", в рамках которого за звание лучшей танцевальной пары страны и почетный кубок соревновались Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов. Победу одержал Игорь Ласточкин со своей партнершей.

Леся Никитюк рассказала о участии в проекте "Танцы со звездами" 2018

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Поклонники, Телеведущая, Танцы со звездами, Знаменитость, Купальник, Леся Никитюк, Украинская звезда.
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