Украинская ведущая удивила своей фигурой в купальнике

Новости шоу бизнеса: В своем Instagram телеведущая покорила своих поклонников безупречной фигурой.

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала формы в раздельном купальнике.

"Сьогодні відчула себе з золотою карткою в руках...як колись, але цього разу я режисер. Дякую", – заверила ведущая.

Напомним, что 25 ноября состоялся грандиозный суперфинал обновленных "Танцев со звездами", в рамках которого за звание лучшей танцевальной пары страны и почетный кубок соревновались Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева, Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Максим Ежов. Победу одержал Игорь Ласточкин со своей партнершей.