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Красивые девушки в необычных образах фантастических персонажей (Фото)
Маргарита Карева — фотограф, специализирующийся на съемках в стиле фэнтези. На ее снимках изображены женщины в образе сказочных принцесс, ведьм и других фантастических персонажей. Маргарита добавляет в свои фото сюрреалистические элементы, чтобы ее работы поистине выделялись на фоне того обилия материалов, которые каждый день появляются в сети. Для этого она сочетает обработку в Photoshop с использованием настоящих декораций и разнообразного реквизита во время съемок. Источником вдохновения для фотосессий Маргариты являются, естественно, книги в стиле фэнтези.
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