Люди, которые сражают наповал одними только своими волосами (Фото)

C точки зрения физиологии, наличие волос на голове для нашего организма не играет никакой роли. Их длина, цвет, форма или их полное отсутствие никак не сказываются на здоровье. Зато для нашего психологического комфорта волосы имеют исключительное значение, давая возможность для самовыражения, украшения себя. И это оказывается настолько важным, что сегодня в мире работает целая индустрия, поддерживающая красоту волос, финансирующая лаборатории по их изучению. Однако, есть такие счастливчики, которым природа подарила такие удивительные волосы, что им не нужны никакие лаборатории и специалисты. Ими и так все восхищаются, без лишнего вмешательства.