Поклонники взволнованы: Ангел Victoria’s Secret снялась в откровенной фотосессии

Новости шоу бизнеса: Красавица Кэндис Свейнпол свела с ума поклонников всего мира новой откровенной фотосессией.

Южноафриканская звезда Кэндис Свейнпол превзошла все ожидания самых горячих поклонников, поделившись фото в своем Instagram.

Модель Victoria's Secret Кэндис Свейнпол редко радует фанатов откровенными фотосессиями, исключение составляют только фотосессии манекенщицы в купальниках собственного бренда Tropic of C.

В новой фотосессии модель полностью обнажилась, прикрыв грудь лишь рукой. Пронзительный снимок в профиль — работа популярного фэшн-фотографа Зои Гроссман. В образе Кэндис ничего лишнего — всего лишь украшение на голове в форме цветов, которое обплетало макушку и прекрасно подчеркивало естественный вид модели.

Все же, нынешним формам красавицы Кэндис Свейнпол можно только позавидовать. Видно, что модель много времени уделяет своей внешности и фигуре. Кроме успешной модельной карьеры, Кэндис также состоялась как мама двух детей. В июне 2018 года что 29-летняя модель Кэндис Свейнпол родила второго ребенка, после чего прибавила в весе, что естественно. Однако, манекенщица долго подвергалась критике хейтеров.