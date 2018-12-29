Известная голливудская актриса снялась для глянцевого журнала

Новости шоу бизнеса: Эмма Стоун - американская актриса, лауреат премий "Оскар" , "Золотой глобус", BAFTA и трех "Премий Гильдии киноактёров США".

Не секрет, что Эмма Стоун является амбассадором всемирно известного французского бренда. Тем не менее, знаменитая актриса вновь попала на страницы британского издания журнала "VOGUE". При этом рыжеволосая американка позировала на кровати, надев шелковое платье в бельевом стиле актуального болотного оттенка. Кроме того звезда телеэкранов дополнила образ при помощи эффектного макияжа, а также лаконичной прически.

Эмма Стоун не только позировала для февральского номера, но и дала откровенное интервью. Так популярная американка заявила: "Я не работала с декабря прошлого года. Но теперь я преступаю к съемкам в новом проекте, поэтому на протяжении следующих 14-и месяцев буду вдали от дома".

Примечательно, что даже с таким графиком звезда телеэкранов жалуется на дефицит свободного времени. Так знаменитая рыжеволосая кинодива призналась: "Многие мои знакомые спрашивают о том, чем я занимаюсь в нерабочее время. Но я понятия не имею! Я не изучала языки, не улучшила навыки кулинарии…Просто наслаждалась спокойствием".