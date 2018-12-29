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Суббота, 29.12.2018
Джиа Каранджи - самая обсуждаемая и скандальная супермодель 1980-х (Фото)
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Джиа Каранджи - самая обсуждаемая и скандальная супермодель 1980-х (Фото)

Джиа Каранджи в 17 лет покинула Филадельфию, штат Пенсильвания, и уехала в Нью-Йорк, чтобы стать одной из первых супермоделей, предшественницей Клаудии Шиффер, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты. Сохранить В конце 1970-х популярность Каранджи достигла головокружительных высот. В 1979 году в течение пяти месяцев она появлялась на обложках британского, французского и американского «Vogue» и дважды на обложке американского «Cosmopolitan». Джиа принимала участие в рекламных кампаниях для таких домов моды, как Armani, Christian Dior, Versace и Yves Saint Laurent.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Красота, Внешность, Ретро, супермодель, Красивые девушки, Американская модель, Джиа Каранджи.
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