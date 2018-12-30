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Украинская певица раскрыла правду о своем сыне

Украинская певица раскрыла правду о своем сыне
16:25 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Ирина Билык также поведала о своем путешествии в Финляндию.

За кулисами проекта "Фантастична ніч на каналі "Україна" известная певица Ирина Билык поделилась интересными историями, которые случались на Новый год.

По словам Ирины Билык, самое главное для нее – провести этот праздник в кругу близких. А особенно она старается подарить праздник младшему сыну Табризу. Правда, иногда случаются курьезы.

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"Наряжать елочку я буду вместе с младшим сыночком Табризом, ему три годика. Правда, в прошлом году, когда мы наряжали елку, он побил все игрушки. Просто он думал, что это мячики, которые нужно кидать на пол", – рассказала Ирина Билык на съемочной площадке шоу.

Кроме того, певица откровенно рассказала о новогодних чудесах, которые случались в ее жизни: "Я и сама верю в Деда Мороза. Когда-то я была в Финляндии и попросила его – пожалуйста, выполни мое желание… Он сказал, мол, садись, внучка, на коленки. Я села, и то, о чем я просила и что хотела иметь в том году, у меня сейчас есть".

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Финляндия, Сын, Певица, Ирина Билык, Украинская артистка.
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