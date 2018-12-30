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Известная комедийная актриса умерла в 93-летнем возрасте

Известная комедийная актриса умерла в 93-летнем возрасте
18:43 Сегодня Телеграф politeka.net

Новости шоу бизнеса: Свою карьеру она начала на радио в конце 1940-х, а с началом нового десятилетия стала появляться на телевидении.

Именно активная работа на телевидении принесла ей популярность. В 1979 году на экраны вышел телевизионный ситком "Терри и Джун" (Terry And June), где Джун Уитфилд сыграла главную роль.

Сериал выходил вплоть до 1987 года. В начале 1990-х годов Уитфилд появилась на экранах в телевизионном сериале "Красиво жить не запретишь" (Absolutely Fabulous). У сериала шесть сезонов, последний из них вышел в 2012 году.

Помимо этого Джун Уитфилд сыграла множество ролей более чем в шестидесяти телесериалах, среди которых "Шоу Бенни Хилла", "Еще по одной", "Друзья", "Чисто английские убийства", "Доктор Кто", "Убийства в Мидсомере", "Мисс Марпл Агаты Кристи", "Дуракам везет" и другие.

В 2017 году Джун Уитфилд удостоилась титула дамы за заслуги в кино- и телеиндустрии.

Напомним ранее, известный поэт-песенник Норман Гимбель умер на 92-м году жизни в США.

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Голливуд, Кино, Актриса, Умерла, Доктор Кто, Джун Уитфилд.
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