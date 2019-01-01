Горячее фото: американская модель и актриса показала свои формы

Новости шоу бизнеса: Эмили Ратаковски умеет впечатлять своих поклонников откровенными снимками.

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски обожает радовать фолловеров в Instagram пикантными снимками. Недавно знаменитость похвасталась очень откровенным купальником собственного бренда, который надела, провожая 2018 год. Так, девушка позировала в красном бикини, которое едва прикрывало все самые откровенные места.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Bye 2018 Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 31 Дек 2018 в 1:16 PST

"Пока, 2018", - лаконично подписала Ратаковски. За 13 часов кадр собрал почти 1,5 млн. лайков. Фолловеры же остались просто в восторге, принявшись засыпать Эмили комплиментами. Были и те, кто отметил, что такое фото - отличный эротический подарок.

Напомним ранее, американская супермодель восхитила смелым образом. Эмили Ратаковски появилась на одной из улиц Лос-Анджелеса, для своего выхода звезда предпочла тренч, которые она надела вместо платья, дополнив образ белыми кроссовками.