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Величайшая актриса XX века: история Одри Хепбёрн (Фото)
Хрупкая женщина стала одной из величайших актрис мирового кинематографа, профессионально занималась балетом и блистала на сценах театров. Роли очаровательной Одри Хепберн в театре и в кино отмечены высшими наградами мира искусства, а фотографии, появлявшиеся на обложках журналов, были настоящим праздником для поклонников. Великая актриса, сумевшая своей игрой покорить сердца миллионов, легко делилась теплотой своей души с теми, кто в этом нуждался. Даже по прошествии многих лет, ей невозможно не восхищаться.
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