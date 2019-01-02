Величайшая актриса XX века: история Одри Хепбёрн (Фото)

Хрупкая женщина стала одной из величайших актрис мирового кинематографа, профессионально занималась балетом и блистала на сценах театров. Роли очаровательной Одри Хепберн в театре и в кино отмечены высшими наградами мира искусства, а фотографии, появлявшиеся на обложках журналов, были настоящим праздником для поклонников. Великая актриса, сумевшая своей игрой покорить сердца миллионов, легко делилась теплотой своей души с теми, кто в этом нуждался. Даже по прошествии многих лет, ей невозможно не восхищаться.