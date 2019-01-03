Брэд Питт защитил Гвинет Пэлтроу от скандального продюсера

Новости шоу бизнеса: Известная актриса рассказала одному из австралийских изданий о своей личной жизни, а также о начале своей актерской карьеры.

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу стала главной героиней февральского номера журнала Marie Claire Австралия, в интервью которому рассказала ранее неизвестные подробности своей личной жизни в начале актерской карьеры.

46-летняя кинозвезда призналась, что ей удалось избежать сексуальных домогательств со стороны скандального продюсера Харви Вайнштейна благодаря роману со своим коллегой, голливудским актером Брэдом Питтом, с которым встречалась с 1994 по 1997 год. По ее признанию, Питт спугнул Вайнштейна:

"Я очень благодарна Брэду, потому что он использовал свою авторитетность и известность, чтобы защитить меня, когда я была никем. Он спугнул Харви. И если бы не он, меня бы, наверное, уволили. Но вместо этого Харви решил сгладить углы и предложил сделать вид, будто ничего не происходит. Я думаю, что он хотел удержать Брэда в своих кинопроектах", - рассказала актриса.

Пэлтроу также прокомментировала свой развод с фронтменом группы Coldplay Крисом Мартином. Она призналась, что после расставания с экс-супругом не была уверена, сможет ли когда-нибудь снова решиться на брак, однако знакомство с нынешним мужем, продюсером Брэдом Фэлчаком на съемках сериала Хор в 2014 году изменило ее отношение к замужеству. Напомним, пара объявила о помолвке в январе 2018 года, а в сентябре сыграла свадьбу. В Сети появились снимки со свадьбы Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака

"Я считаю институт брака по-настоящему красивым и благородным. Потому что я не считаю свадьбу завершением, я считаю ее началом. О браке нужно заботиться. В определенный момент я подумала, что вряд ли захочу снова выйти замуж. Я не видела в этом смысла, ведь у меня уже есть дети. Но потом я встретила этого невероятного человека и поняла, что этот мужчина стоит того, чтобы взять на себя эти обязательства. Я поняла, что очень хочу за него замуж. Мне нравится быть женой и создавать уют в нашем доме", - сообщила кинозвезда.