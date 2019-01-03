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Обручальные кольца знаменитостей: самые дорогие за всю историю (Фото)
Собираетесь ли вы сделать предложение, ждете ли вы предложения или вы уже женаты? Неважно, ведь все мы любим смотреть на обручальные кольца других людей, прикидывая их приблизительную стоимость. Особенно это касается обручальных колец знаменитостей, которые непохожи на классические кольца, а представляют собой вычурную композицию из драгоценного металла и камней. Предлагаем оценить вам 20 знаменитостей, получивших самые дорогие обручальные кольца в истории!
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