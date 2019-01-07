Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в шикарном платье, показав всем свои длинные ноги

Новости шоу бизнеса: Актриса пришла поддержать своего мужа Майкла Дугласа в сногсшибательном платье изумрудного цвета.

Покрасоваться в модных нарядах на красную дорожку престижной кинопремии "Золотой глобус 2019" пришло множество звезд. Некоторые из них выбрали более откровенные наряды, другие отдали предпочтение ярким цветам и оригинальным фасонам.

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс для выхода в свет надела изумрудное платье от Elie Saab с разрезом на ноге, а образ дополнила золотыми босоножками. В качестве украшений звезда надела крупные серьги с камнями в тон платью.

Кэтрин пришла поддержать своего 73-летнего супруга, знаменитого актера Майкла Дугласа, который победил в номинации "Лучший актер комедийного или музыкального телесериала" за роль в сериале "Метод Комински". Это уже четвертая статуэтка "Золотого глобуса" на счету актера.