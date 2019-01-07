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Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в шикарном платье, показав всем свои длинные ноги

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Кэтрин Зета-Джонс вышла в свет в шикарном платье, показав всем свои длинные ноги
17:37 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Актриса пришла поддержать своего мужа Майкла Дугласа в сногсшибательном платье изумрудного цвета.

Покрасоваться в модных нарядах на красную дорожку престижной кинопремии "Золотой глобус 2019" пришло множество звезд. Некоторые из них выбрали более откровенные наряды, другие отдали предпочтение ярким цветам и оригинальным фасонам.

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс для выхода в свет надела изумрудное платье от Elie Saab с разрезом на ноге, а образ дополнила золотыми босоножками. В качестве украшений звезда надела крупные серьги с камнями в тон платью.

"Золотой глобус": Названы лучшие актеры

Кэтрин пришла поддержать своего 73-летнего супруга, знаменитого актера Майкла Дугласа, который победил в номинации "Лучший актер комедийного или музыкального телесериала" за роль в сериале "Метод Комински". Это уже четвертая статуэтка "Золотого глобуса" на счету актера.

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Кэтрин Зета-Джонс, Майкл Дуглас, Elie Saab, Золотой глобус 2019, Метод Комински, Лучший актер комедийного или музыкального телесериала.
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