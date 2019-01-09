"С Днем Рождения, сладкая Дубс": Гвинет Пэлтроу опубликовала фото с детьми

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса поздравила свою вторую дочь с днем рождения публикацией в инстраграмме.

46-летняя голливудская актриса Гвинет Пэлтроу порадовала поклонников новым редким снимком со своей 14-летней дочерью Эппл. На фото девочка нежно целует маму в щеку, а та искренне улыбается. Кроме этого, на фото запечатлена дочь близкой подруги Пэлтроу, Девин Ди. В честь ее дня рождения Гвинет сделала трогательную подпись к снимку.

"С Днем Рождения тебя, сладкая Дубс. Моя вторая дочь, твое большое сердце освещает нашу жизнь", – написала актриса.

В 2002 году Пэлтроу познакомилась с музыкантом Крисом Мартином, солистом группы Coldplay. Они поженились в декабре 2003 года в отеле в Южной Калифорнии. Их дочь, Эппл родилась в 2004 году, а сын, Мозес Брюс Энтони Мартин – в 2006 году. После рождения сына Пэлтроу страдала от послеродовой депрессии. В марте 2014 года Пэлтроу и Мартин объявили о расставании после 10 лет брака.