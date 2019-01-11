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Пара путешествует по Австралии в фургоне и продвигает свой винный бренд (Фото)
Элиза Кук и ее муж Доменик путешествуют по Австралии на своем фургоне Kombi 1972 года выпуска, продвигая свой винный бренд «Down The Rabbit Hole». Фотографии из путешествий Элиза выкладывает на своей странице в Instagram, что привлекло более 300 000 подписчиков. Пара рассказала, что Instagram позволил им развивать свои профили и расширять свой бренд практически без средств и минимальных усилий. Молодые люди продают вино в коробках с 3, 6 или 12 бутылок. Цены начинаются от $75 за доставку трех бутылок и доходят до $300 за 12 бутылок вина.
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