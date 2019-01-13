Регина Тодоренко рассказала о том, как попала в больницу во время беременности

Новости шоу бизнеса: Телеведущая поделилась с подписчиками информацией о том, как, будучи беременной, попала в больницу с пиелонефритом.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас проживает в России, недавно стала мамой в первый раз. Отметим, что практически всю свою беременность Регина пыталась скрыть свое положение и практически не давала комментариев по этому поводу, объясняя это тем, что пускай сначала чудо случится.

Теперь спустя месяц после родов Регина начала активно делиться с поклонниками всем тем, что переживала и чувствовала во время беременности. Так, на своей странице в Instagram, телеведущая рассказала, как однажды, будучи беременной, была госпитализирована с пиелонефритом.

"Три дня я работала по 14 часов, проинтервьюировала множество крутых гостей, мы провели огромное количество конкурсов и, видимо, в тот момент я перестала обращать внимание на свое здоровье, проглядела пиелонефрит. Это оказалось слишком опасным для меня и ребенка, с первого съемочного дня меня увезли в больницу под капельницы, где мне пришлось отлежаться три дня. Это привело к большим задержкам съемок и большим денежным затратам, но я понимала, что начинать свое шоу, будучи беременной, это большой поступок. Наверное, тогда я еще не понимала до конца, что такое быть беременной, для меня все происходящее было в новинку", — написала ведущая в соцсети.

Как пишет Регина, стечение обстоятельств привело к создавшейся ситуации, в которой ей нужно было стать смелой и совершить свой рывок вперед. Одной из причин, по которой Регина до сих пор не говорила о беременности, стали честные комментарии ее подписчиков.

"И, поверьте, крайне больно было читать критику в свой адрес, когда ты особенно впечатлительна. Вот вам ещё одна причина, почему я не хотела говорить о своей беременности: чтобы вы не были ко мне снисходительны, а наоборот, писали честные комментарии! И я надеюсь, что сейчас вы довольны тем результатом, который получился!