Британка превратила старый вертолет в кинотеатр (Фото)

Новости шоу бизнеса: В небольшом развлекательном клубе есть кинопроектор, секретный мини-бар, диван-кровать, дым-машина и аудиосистема.

46-летняя Мария Мерри приобрела списанный армейский вертолет за 950 фунтов после посещения достопримечательности в однодневной поездке в Уэстон-сьюпер-Мэр. Затем вертолет доставили в дом Марии в Чиппенхеме, Вилтс, где она проживает с 11-летним сыном Фредди. Пришлось потратить несколько недель и £10 000, чтобы превратить винтокрылую машину в домашний кинотеатр. Мария, ее друзья и помощники в Facebook сделали все сами. В небольшом развлекательном клубе есть кинопроектор, секретный мини-бар, диван-кровать, дым-машина и аудиосистема.