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Среда, 27.02.2019
Фотоподборка девушек, которые предстали в образах известных марок автомобилей (Фото)
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Фотоподборка девушек, которые предстали в образах известных марок автомобилей (Фото)

"«В нашем материальном мире люди сильно привязаны к некоторым вещам, поэтому представить их в виде людей не так уж и сложно. А чтобы фотографии передавали стиль каждой машины, модели разучивали фирменные слоганы автомобильных брендов, которые они изображали. Но самым интересным было совместить модную одежду с автомобильными функциями — над этим отдельно работали два стилиста", — описала новый проект Виктория Пашута.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Девушки, Автомобили, Фотосессия, Фото, Фотопроект, Модели.
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