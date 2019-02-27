Фотоподборка девушек, которые предстали в образах известных марок автомобилей (Фото) "«В нашем материальном мире люди сильно привязаны к некоторым вещам, поэтому представить их в виде людей не так уж и сложно. А чтобы фотографии передавали стиль каждой машины, модели разучивали фирменные слоганы автомобильных брендов, которые они изображали. Но самым интересным было совместить модную одежду с автомобильными функциями — над этим отдельно работали два стилиста", — описала новый проект Виктория Пашута.