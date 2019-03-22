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Воскресенье, 24.03.2019
Девушки, которые не потеряли ни одного килограмма и поменялись до неузнаваемости (Фото)
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Девушки, которые не потеряли ни одного килограмма и поменялись до неузнаваемости (Фото)

Когда люди задумываются о похудении, они чаще всего измеряют его в килограммах, считая, что их сброшенное количество является мерилом успеха. Однако измерять свои достижения цифрами - не очень хорошая идея, ведь разные люди при одинаковом весе могут выглядеть абсолютно по-разному - все дело в строении тела. И чтобы доказать, что стройность - это не отметки на весах, а объёмы тела, люди делятся фотографиями до и после похудения, но с одной маленькой особенностью - их вес остался тем же. В это сложно поверить, но так оно и есть!
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16:55 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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