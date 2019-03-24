Самые любвеобильные женщины в истории мира (Фото) В жизни можно прославиться многими способами: умом, красотой, невероятными умениями или гениальными открытиями. Но некоторые представительницы слабого пола стали всемирно популярными за счет своих способностей очаровывать мужчин. К слову, далеко не все они обладали идеальной внешностью или особыми навыками, заслуживающими внимания. Но, тем не менее, им удалось покорить сердца многих выдающихся мужчин, что и сделало их всемирно известными.