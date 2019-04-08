Не женщина, а мечта: Как сохранить молодость на примере 46-летней блогерши (Фото)

Те, кто считает, что женщины за сорок давно перешагнули порог молодости и сексуальности, разинут рот, увидев эту красотку. На первый взгляд, кажется, что этой леди - не больше 25, но на самом деле ей уже 46 лет. Красивая, стройная и активная, она путешествует по всему миру и ведет личный блог о своих приключениях и впечатлениях. У красотки - десятки тысяч поклонников в Инстаграме и сотни потрясающих фотографий со всех уголков планеты.