Выборы Президента 2019
Скачать
Понедельник, 08.04.2019
Не женщина, а мечта: Как сохранить молодость на примере 46-летней блогерши (Фото)
1 / 15

Не женщина, а мечта: Как сохранить молодость на примере 46-летней блогерши (Фото)

Те, кто считает, что женщины за сорок давно перешагнули порог молодости и сексуальности, разинут рот, увидев эту красотку. На первый взгляд, кажется, что этой леди - не больше 25, но на самом деле ей уже 46 лет. Красивая, стройная и активная, она путешествует по всему миру и ведет личный блог о своих приключениях и впечатлениях. У красотки - десятки тысяч поклонников в Инстаграме и сотни потрясающих фотографий со всех уголков планеты.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Instagram, Блогерша, Даниэль Гринтри, Danielle Greentree.
12:33 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь