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Суббота, 20.04.2019
Стандарты: как выглядят идеалы женской красоты в разных странах (Фото)
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Стандарты: как выглядят идеалы женской красоты в разных странах (Фото)

Медицинский сервис Superdrug Online Doctor поручил маркетинговому агентству Fractl привлечь графических дизайнеров из 18 стран мира, чтобы те отфотошопили фотографию одной и той же девушки, основываясь на усредненных стандартах красоты, свойственных их народам. После этого, учитывая широкий диапазон получившихся размеров тела, были опрошены 35 человек, которых попросили визуально оценить вес отфотошопленных женщин, исходя из предположения, что рост моделей составляет 165 сантиметров. В результате опроса выяснилось, что наиболее стройными оказались представительницы Китая (46,3 кг), Италии (49 кг) и Украины (54,4 кг), а наиболее полными - девушки из Румынии (66,2 кг), Колумбии (66,7 кг) и Испании (69,4 кг).
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Культура, Страны мира, Идеал, Стандарты, Стандарты красоты, Идеал красоты.
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