"Портреты из Исфахана": Иранские женщины 1920-1950-х годов (Фото) Париза Дамандно – иранский фотограф и историк искусства. В свое время она получила степень в магистра в Тегеранском университете. Она является автором проекта "Портреты из Исфахана: Лица женщин переходного периода". На протяжении десятилетия Париза собирала фотографические портреты иранских женщин, сделанные в 1920-1050-х годах, а потом издала фотоальбом. Стоит отметить, что собрать такую коллекцию было нелегко, поскольку большая часть женских фотографий после исламской революции 1979 года была уничтожена.