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"У меня рак груди третьей стадии и я счастлива": история удивительной женщины

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"У меня рак груди третьей стадии и я счастлива": история удивительной женщины
15:14 Сегодня Телеграф wuzzup.ru Фото: wuzzup.ru

Новости шоу бизнеса: Откровение фотомодели, больной раком Миеко Рай.

Когда с людьми случается такое, каждый раз поражаешься, откуда они берут в себе столько сил, чтобы не только бороться со смертельной болезнью, но и подавать пример другим, как нужно, не падая духом, верить и надеяться на лучшее!

Модель Миеко Рай, которая сейчас проходит курс лечения от рака молочной железы, снялась во вдохновляющей фотосессии, чтобы помочь другим женщинам с этой болезнью полюбить себя. По словам 41-летней Миеко Рай (Mieko Rye), карьера модели которой стартовала 20 лет назад, после начала курса химиотерапии она старалась всячески избегать зеркала, даже при чистке зубов.

"Я не хотела это делать, потому что, мне казалось, я знала, что это не будет красивым. Достаточно трудно это чувствовать, не говоря уже о том, чтобы видеть". Модель Миеко Рай, которая сейчас проходит курс лечения от рака молочной железы, снялась во вдохновляющей фотосессии, чтобы помочь другим женщинам с этой болезнью полюбить себя.

Хрупкость и грация девушек: фотограф Франтишека Конопа (Фото)
Хрупкость и грация девушек: фотограф Франтишека Конопа (Фото) Читать полностью

По словам 41-летней Миеко Рай (Mieko Rye), карьера модели которой стартовала 20 лет назад, после начала курса химиотерапии она старалась всячески избегать зеркала, даже при чистке зубов. "Я не хотела это делать, потому что, мне казалось, я знала, что это не будет красивым. Достаточно трудно это чувствовать, не говоря уже о том, чтобы видеть". "И я думаю, что это был первый шаг на моем пути".

По словам Рай, когда она плакала, то в первый раз посмотрела на себя в зеркало и увидела "кого-то другого". Миеко полюбила этого "кого-то" и сейчас хочет помочь другим женщинам с подобной болезнью обрести уверенность в себе.

"Вместе с раком приходит разрушение. Тем не менее, он также предоставил мне возможность восстановиться изнутри, - написала модель в своем Facebook. - Я просто Миеко. Мне нечего скрывать. У меня третья стадия рака молочной железы и я никогда не чувствовала себя более красивой за всю свою жизнь".

Женщина готовится к удаления обеих грудей, чтобы ей и ее сыну больше не было необходимости снова проходить через подобную процедуру. "Я мать-одиночка, и у меня есть только я и мой сын, - говорит она. - Я не хочу проходить через это снова. Я не хочу, чтобы мой сын снова проходил через это".

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По словам Миеко, в начале карьеры модели ее экзотический вид не соответствовал нормам индустрии моды, но со временем это изменилось. Как тогда у нее была сила, чтобы пойти вслед за своей мечтой, так и сейчас у нее есть сила, чтобы преодолеть рак и все другие препятствия на своем пути.

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Болезнь, Модель, Рак груди, Мать-одиночка, Миеко Рай, Рак груди третья стадия, Борьба с болезнью.
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