Очаровашки: подборка невероятно милых снимков стюардесс (Фото)

Улыбчивая, мила, притягательная девушка в форме, которая на борту в любой момент окажет помощь - что может быть лучше. Кто-то боится летать на самолете, кто-то это делает регулярно, что даже надоедает. Все равно часы в воздухе смогут скрасить не только музыка и книги, но милые дамы. Профессия стюардессы считается романтичной. Не зря мужчины фантазируют о них и влюбляются в очаровательных бортпроводниц. Их можно понять. Форма девушек очень симпатичная и многим подходит: строгие юбки, пиджачки, платки, туфли на небольшом каблуке.