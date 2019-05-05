История женщин падаунг с длинными шеям Каян (падонг, падаун, падаунг) - народ группы каренов, проживающий в Мьянмe, на северо-западе штата Кая, на севере штата Карен и на юго-западе штата Шан, а также Таиланде. Говорят на языке каян (падаунг) каренской ветви тибето-бирманской языковой семьи. Численность свыше 50 тысяч человек. Падаунги обычно живут в высокогорных деревнях. Дома, в отличие от других бирманских племен, строят не на сваях, а на земле. Выращивают рис. Мужчины практикуют также работу погонщиков и содержателей слонов. Падаунг - анимисты, регулярно приносят жертвы духам, в частности верховному женскому духу племени.