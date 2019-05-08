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Среда, 08.05.2019
Время не щадит: что случилось с самыми топовыми моделями ХХ века (Фото)
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Время не щадит: что случилось с самыми топовыми моделями ХХ века (Фото)

За звание топ-модели в прошлом веке девушкам приходилось пройти не одну тысячу километров по подиуму и участвовать в многочисленных кастингах в агентствах. Зато их знал поименно весь мир. А знаете ли вы нынешних звезд подиума? Сегодня они быстро зажигаются и быстро сменяют одна другую. Давайте посмотрим, что случилось со знаменитыми топ-моделями прошлых лет и пошла ли их слава им впрок, как говорится.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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