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Не опустили руки: девушки, которые добились успеха, несмотря на трагедии

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Не опустили руки: девушки, которые добились успеха, несмотря на трагедии
17:08 Ср, 22 Май 2019 Телеграф zefirka.net Фото: zefirka.net

Новости шоу бизнеса: Стихийные бедствия, нападения бандитов, катастрофы и врожденный диагноз — ничего не помешало нашим героиням заявить о себе и самим построить свою судьбу.

  • 1

    Турия Питт

    Австралийская модель, тело которой обгорела почти на 70% в страшном степном пожаре, в который она попала во время марафона. Казалось, будущее у девушки было на ладони: модные съемки, контракты, обложки журналов… Но трагедия заставила переписывать планы заново. Ей потребовались десятки операций по пересадке кожи, а также два года ушло на восстановление. Турия потеряла все пальцы на правой руке, а на левой — два. Рядом оказался любимый человек — школьный друг Майкл Хоскин, который бросил работу, чтобы быть рядом с любимой. Питт не бросила модельную карьеру, а наоборот, стала еще популярнее. Девушка "пропагандирует" любовь к себе и позитивный взгляд на жизнь. А в конце прошлого года Турия стала мамой.

  • 2

    Малала Юсуфзай

    Самая юная обладательница Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай из Пакистана, будучи школьницей, пережила жестокое покушение на свою жизнь, получив огнестрельное ранение в голову. В 2009 году на нее напали талибы — вооруженная исламская организация, стремящаяся урезать права женщин: запретить им учиться, работать, появляться в общественных местах без сопровождения родственника-мужчины. 11-летняя Малала вышла из комы и продолжила свою борьбу за право на получение женщинами образования. В 2013 году вышла книга-биография "Я — Малала", мгновенно ставшая популярной, а в 2015 году на экраны кинотеатров вышел одноименный документальный фильм.

  • 3

    Бетани Хэмильтон

    Бетани начала заниматься серфингом с самого детства и уже в 8 лет получила свои первые награды. В 13 лет девочка лежала на доске и болтала левой рукой в воде, ожидая волны. Неожиданно она почувствовала острую боль, а вода стала окрашиваться в красный цвет. Бетани постаралась не запаниковать и добралась до берега, потеряв почти 50% крови. Чудом оставшись в живых, она вернулась на доску уже через месяц, начиная привыкать жить совсем подругому. Спустя несколько лет после нападения акулы девушка смогла стать призером ряда крупных соревнований, также ей была присуждена престижная премия ESPY Award.

  • 4

    Фрида Кало

    В 6 лет будущая художница перенесла полиомиелит, который иссушил ее правую ногу, которую она всю жизнь прятала под длинными юбками. А в 18 лет Кало попала в страшную автокатастрофу, получив переломы позвоночника, ребер, таза, ноги и открытую рану живота. Вопреки прогнозам врачей, Фрида осталась жива. Ей пришлось перенести тридцать две операции, провести годы в гипсе на инвалидной коляске, жить с железным прутом в животе и тазу. Но мужество одержало верх, и Фрида раскрыла свой талант в творчестве, увековечив свое имя картинами.

  • 5

    Тэмпл Грандин

    Журнал Time включил Тэмпл Грандин в список самых влиятельных людей мира. Она не является политическим деятелем или артисткой. Тэмпл — эксперт по поведению крупного рогатого скота. А еще — аутист. Написав ряд популярных книг и научных разработок, Тэмпл заявила на весь мир, что аутизм — это не стоп-сигнал к успеху и жизни в целом. HBO снял фильм о Грандин, который заставляет восхищаться человеком, научившимся жить со своим недугом и вдохновлять поколения.

"Не родись красивой": непростые судьбы знаменитых красавиц

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