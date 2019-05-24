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Пятница, 24.05.2019
Невероятно: визажистка-самоучка превращает свое лицо в невероятные иллюзии (Фото)
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Невероятно: визажистка-самоучка превращает свое лицо в невероятные иллюзии (Фото)

Визажист-самоучка Романи-Джейд Таллок (Romanie-Jade Tulloch) создает невероятные образы, которые могут ввести в заблуждение любого. Жительница Ноттингема изучала изобразительное искусство в колледже в течение двух лет, но затем решила прервать обучение, чтобы сделать карьеру на поприще макияжа, стать видеоблогером на YouTube и бьюти-инфлюенсером. И, похоже, у неё это получилось: на Instagram Романи-Джейд Таллок подписано 405 тысяч человек.
Фото: instagram
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