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Воскресенье, 26.05.2019
Магия вне Хогвартса: удивительный 3D-макияж от британской красотки (Фото)
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Магия вне Хогвартса: удивительный 3D-макияж от британской красотки (Фото)

Романи-Джейд Таллох – талантливый визажист из Великобритании, которая создает на своем лице невероятные оптические иллюзии. Когда девушка поняла, что хочет строить карьеру в бьюти-индустрии, она бросила учебу в колледже и направила все силы в творчество. Романи постоянно балует и поражает своих подписчиков новым 3D-макияжем. Порой на работу у нее уходит целый день, но результат стоит того. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой прекрасной девушки!
twizz.ru
Фото: twizz.ru
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Макияж, Визаж, Мейк-ап, 3D-макияж, Романи-Джейд Таллох.
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