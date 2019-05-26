Магия вне Хогвартса: удивительный 3D-макияж от британской красотки (Фото) Романи-Джейд Таллох – талантливый визажист из Великобритании, которая создает на своем лице невероятные оптические иллюзии. Когда девушка поняла, что хочет строить карьеру в бьюти-индустрии, она бросила учебу в колледже и направила все силы в творчество. Романи постоянно балует и поражает своих подписчиков новым 3D-макияжем. Порой на работу у нее уходит целый день, но результат стоит того. Предлагаем вам взглянуть на творчество этой прекрасной девушки!