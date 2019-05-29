Самые красивые и успешные женщины 2019 года по версии Forbes (Фото)

В мире так много женщин и все они прекрасны без исключения, независимо от пола, возраста, национальности и степени успешности. И тем не менее, ежегодно проводятся различные конкурсы и соцопросы, благодаря которым появляются новые списки самых красивых женщин в мире. Исключением не стали и знаменитости, которые частенько мелькают на экранах телевизоров и обложках журналов. Итак, давайте посмотрим, кто на этот раз в 2019 году возглавляет ТОП-10 самых-самых.