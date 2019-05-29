Скачать
Среда, 29.05.2019
Самые красивые и успешные женщины 2019 года по версии Forbes (Фото)
1 / 12

Самые красивые и успешные женщины 2019 года по версии Forbes (Фото)

В мире так много женщин и все они прекрасны без исключения, независимо от пола, возраста, национальности и степени успешности. И тем не менее, ежегодно проводятся различные конкурсы и соцопросы, благодаря которым появляются новые списки самых красивых женщин в мире. Исключением не стали и знаменитости, которые частенько мелькают на экранах телевизоров и обложках журналов. Итак, давайте посмотрим, кто на этот раз в 2019 году возглавляет ТОП-10 самых-самых.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Девушки, Forbes, Знаменитости, Звезды.
09:27 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь