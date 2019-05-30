Королева тьмы: темнокожая Ньяким Гатвех решительно рушит стандарты красоты

Она решительно рушит стандарты традиционной красоты и мотивирует других делать то же самое. Яркую 24-летнюю модель, которая сейчас живет в Миннеаполисе, штат Миннесота, не смущает ее невероятно темная кожа. "Моя чернота элегантна. В конце концов, я представляю нацию воинов", - так подписала девушка одно из своих многочисленных фото в Instagram, каждое из которых собирает более 10 тысяч лайков. Под другим снимком она подробно описала, как однажды водитель Uber предложил ей "отбелить" свою кожу, но в ответ она только рассмеялась. "Вы не поверите, какие вопросы мне задают и как на меня смотрят из-за цвета моей кожи". Ньяким не только ярая сторонница разнообразия в индустрии моды, но и громкий голос за права афроамериканцев во всем мире. Ее даже как-то назвали "Королевой тьмы", но она с радостью приняла этот титул. "Черный - смелый, черный - красивый, черный - золотой… Не позволяйте американским стандартам уничтожить вашу африканскую душу. Любите кожу, в которой вы живете, независимо от того, какого она цвета или оттенка".