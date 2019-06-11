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Вторник, 11.06.2019
"Покороче, пожалуйста!": девушки, которые не побоялись перемен (Фото)
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"Покороче, пожалуйста!": девушки, которые не побоялись перемен (Фото)

Изменить жизнь очень просто — для этого не обязательно устраивать себе серьезную встряску, достаточно сделать несколько шагов до ближайшей парикмахерской и сказать мастеру: "Покороче, пожалуйста!". Несмотря на то, что результат такого отчаянного шага может быть как вполне себе симпатичным, так и очень даже кошмарным, лучше все-таки попробовать — оно того стоит! Если вам и хочется, и колется, то взгляните на этих дам, которые все-таки решились укоротить свою шевелюру на несколько сантиметров, и вдохновитесь их примером!
Фото: twizz.ru
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Девушки, Изменения, Перемены, Стрижка, Короткая стрижка.
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