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Среда, 12.06.2019
Таким никогда не выйти замуж: типы девушек, от которых мужчины бегут, как от огня
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Таким никогда не выйти замуж: типы девушек, от которых мужчины бегут, как от огня

Практически каждая женщина хочет замуж. Даже если она вам об этом не говорит. Все равно хочет. Хочет, но молчит. Это заложено в женской природе и абсолютно естественно. Только почему-то одних берут в жены, а других - нет. Самое простое - жаловаться на мужчин и сетовать на горькую женскую долю. Есть еще один путь: работа над собой. Если девушка поймет и примет то, что в ней не так, шансы на счастливое замужество возрастут в разы.
otnosheniya.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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