Таким никогда не выйти замуж: типы девушек, от которых мужчины бегут, как от огня

Практически каждая женщина хочет замуж. Даже если она вам об этом не говорит. Все равно хочет. Хочет, но молчит. Это заложено в женской природе и абсолютно естественно. Только почему-то одних берут в жены, а других - нет. Самое простое - жаловаться на мужчин и сетовать на горькую женскую долю. Есть еще один путь: работа над собой. Если девушка поймет и примет то, что в ней не так, шансы на счастливое замужество возрастут в разы.