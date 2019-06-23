Это легко заметить: признаки одинокой женщины (Фото) Рано или поздно одиночество настигает каждого человека. В целом, в этом нет ничего плохого, ведь в такие моменты он может переосмыслить свою жизнь, расставить приоритеты, найти душевную гармонию. Однако есть и особо гнетущая разновидность одиночества, характерное исключительно для женщин. Каждая представительница прекрасного пола переживает эти моменты по-разному: кто-то погружается в себя, кто-то фокусируется на работе, а кто-то посвящает все свое время семье и друзьям, стараясь быть необходимым. Однако в поведении всех этих девушек есть схожие черты, по которым окружающие легко угадывают в них одиноких женщин.