Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Это легко заметить: признаки одинокой женщины (Фото)
1 / 12

Это легко заметить: признаки одинокой женщины (Фото)

Рано или поздно одиночество настигает каждого человека. В целом, в этом нет ничего плохого, ведь в такие моменты он может переосмыслить свою жизнь, расставить приоритеты, найти душевную гармонию. Однако есть и особо гнетущая разновидность одиночества, характерное исключительно для женщин. Каждая представительница прекрасного пола переживает эти моменты по-разному: кто-то погружается в себя, кто-то фокусируется на работе, а кто-то посвящает все свое время семье и друзьям, стараясь быть необходимым. Однако в поведении всех этих девушек есть схожие черты, по которым окружающие легко угадывают в них одиноких женщин.
otnosheniya.temaretik.com
Фото: pixabay
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Отношения, Девушка, Психология, Женщина, Одиночество.
09:21 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь