"Топ-модель с голым лицом": снимки участниц конкурса "Мисс Англия" без макияжа В этом году конкурс красоты "Мисс Англия" претерпел некоторые изменения. В программе появился новый раунд под названием "Топ-модель с голым лицом". Как сообщает Daily Mail, в рамках этого этапа участниц попросили прислать снимки без макияжа и компьютерной обработки. Таким образом Энджи Бизли, одна из организаторов конкурса, решила поддержать бодипозитив и естественную красоту. Некоторые модели уже прислали свои "голые лица". Предлагаем вам взглянуть на то, как они выглядят в обычной жизни.