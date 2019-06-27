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Четверг, 27.06.2019
"Топ-модель с голым лицом": снимки участниц конкурса "Мисс Англия" без макияжа
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"Топ-модель с голым лицом": снимки участниц конкурса "Мисс Англия" без макияжа

В этом году конкурс красоты "Мисс Англия" претерпел некоторые изменения. В программе появился новый раунд под названием "Топ-модель с голым лицом". Как сообщает Daily Mail, в рамках этого этапа участниц попросили прислать снимки без макияжа и компьютерной обработки. Таким образом Энджи Бизли, одна из организаторов конкурса, решила поддержать бодипозитив и естественную красоту. Некоторые модели уже прислали свои "голые лица". Предлагаем вам взглянуть на то, как они выглядят в обычной жизни.
twizz.ru
Фото: pixabay.com
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Девушки, Конкурс красоты, Естественная красота, Бодипозитив, Мисс Англия.
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