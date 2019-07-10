70-летняя бубушка покорила своей спортивной фигурой (Фото) Ребекка Вуди всегда была в хорошей форме и даже в свои 70 лет может дать фору молодежи. А всё благодаря активному образу жизни и тяжелым ежедневным тренировкам в зале. Увлеклась фитнесом и бодибилдингом американка после рождения своего третьего ребенка в 33 года, чтобы сбросить вес она отправилась в зал, где и почувствовала вкус к физическим упражнениям. Продолжала она заниматься даже после тяжелого заболевания — артрита. Тренировки сквозь боль принесли свои плоды — она стала победителем в нескольких региональных соревнованиях и даже выиграла международный турнир по бодибилдингу в категории возрастных спортсменов старше 60 лет.