Ну бесит же: основные признаки того, что на свидании вы с идиотом

1 Признак Альфонса: "Да я тебя на руках носить буду!" Да-да, среди мужчин тоже есть охотники за богатыми супругами. Голддигеры – состояние души, а не признак женщин. Альфонсы глупы априори, потому что надо быть ну очень бестолковым, чтобы существовать на подачки женщины. У альфонсо вечно драма. На словах он готов для тебя горы свернуть, достать звезду с неба и сдвинуть земную ось. На деле все эти подвиги не реализуются. Он галантен, пододвигает стул, придержит дверь, подарит розы разок. Вроде бы ухаживает, но как-то так выходит, что ты тратишь на него больше, чем он на тебя. У него только слишком крупные купюры, которые он не успел разменять (хотя шел на свидание), поэтому за такси платишь ты. Он громко уверяет, что на следующем свидании вернет тебе деньги, но ты из приличия отказываешься. Он еще громче настаивает, на вас уже смотрят окружающие. Тебе не хочется выглядеть меркантильной и ты уже умоляешь его не отдавать эти треклятые деньги. Он проявляет феноменальный интерес к твоей жизни: к родителям, к работе. Неопытные альфонсы выдают себя вопросами "в лоб", сходу выпытывая, сколько ты зарабатываешь и большой ли у тебя дом. Это крайне бестактные вопросы, на которые способен либо идиот, либо альфонс-недоучка. Более матерые индивиды заходят издалека. Он не спросит, какова твоя зарплата, а уточнит, в какой именно фирме ты работаешь (и позднее загуглит ее, будь уверена). Особенно ему интересна твоя семья: кем работает мама? А папа? А ты любишь путешествовать? Если да, в каких странах побывала? А как долго там пробыла? Из всех этих ответов он делает выводы о твоих доходах. Ну а потом вдруг окажется, что он тяжко болен и ему срочно нужны деньги на операцию, или его вдруг выселили из квартиры и ему надо где-то переночевать денек-недельку-годик.

2 Признак Женоненавистника: "Я не бабораб!" Даже на первом свидании он скулит да ноет, обвиняя во всех своих неудачах женщин. Этот кадр редко использует слово "женщина", заменяя его другими терминами: баба, соска, телка и так далее. Он мечтает низвергнуть всех женщин в рабство и люто презирает всех, кто хоть в чем-то успешнее, чем он. А быть успешнее, чем он – проще простого, ведь единственный его талант состоит в поливании женщин помоями. К сожалению, такой тип довольно распространен. Это даже не мужчины, а жалкое их подобие. Женоненавистник может проявлять худшие черты альфонса. Будь на чеку, если он вдруг заторопится в туалет или срочно решит позвонить по телефону до того, как расплатится по счету. Как правило, внезапный зов природы или экстренный звонок при виде счета значат, что скотинка сейчас свалит, не заплатив даже за себя. Да-да, за тебя он платить не обязан, если заранее не обещался. Но за себя-то должен! Настоящие мужчины с брезгливостью относятся к таким скулящим соплякам. Если мужчина на первом свидании осмелится употребить слово "баба" к любой женщине (и не дай бог – к тебе), сразу же гони его взашей. Это один из худших типов мужчин для отношений. Он постарается низвести тебя до уровня рабыни.

3 Признак Сверхъестественного: "А кто ты по гороскопу?" Крайне редкий тип среди мужчин, но один из самых невыносимых. Совместим исключительно с представительницей подходящего ему знака зодиака, чье число имени и год рождения не вызывают диссонанса с его характеристиками. При этом девушка должна и сама быть рьяной любительницей мистики и прочего мракобесия для подростков. Все остальные женщины просто взвоют рядом с таким фруктом. Обожает тантрический секс. В постели может проявлять нехилое воображение, но в бытовых вопросах глуп, как пробка. Он не умеет зарабатывать и не починит розетку. Он слишком утончен для всей этой житейской суеты. То и дело читает линии на руках окружающих, чем порядком всех достал. Внимание! Вопрос "Кто ты по гороскопу?" может задать и другой тип мужчины, так называемый Хитрый Жук. Ему плевать на гороскопы, он просто хочет исподволь выяснить, когда у девушки день рождения (чтобы смыться пораньше или наоборот – загодя купить подарок). Хитрый Жук умен и довольно интересен, чего не скажешь о Сверхъестественном.

4 Признак Особенного: "Я – не все!" Этот мнит себя исключительным. Бывала ситуация, когда парень делает тебе комплимент, а ты хлопаешь ресницами и отвечаешь "Все вы так говорите"? Боже упаси сказать такое Особенному, он забрызжит слюной, гордо вздернет нос до небес и грубо заметит, что он, дескать, на других не похож. До его самовлюбленного умишка не доходит, что ты кокетливо пошутила, он воспринял фразу как личное оскорбление. Мужчина такого плана свято верит в свою уникальность и даже мысли не допускает, что среди 8 миллиардов населения земного шара может быть персона, хоть чем-то на него похожая.

5 Признак Диванного Политика: "Ты за кого голосовала?" Нет ничего гаже мужчины, который на первом свидании начинает выпытывать о твоих политических взглядах, превращая романтический вечер в дебаты о дальнейшем развитии страны и так далее и тому подобное. Ему не нужна спутница жизни в классическом понимании этого термина. Он ищет соратницу, готовую вместе с ним грудью лечь на амбразуры, доказывая всем вокруг, что именно его точка зрения – единственно верная. Даже если ты разделяешь его взгляды на политику, лучше тактично прервать свидание и уйти. Ведь все равно однажды наступит момент, когда вы в чем-то не согласитесь. И вот тогда жди митинга у себя под окнами. Почему такой типаж попал в рейтинг глупцов? Дело в том, что неадекватный интерес к политике проистекает из личных проблем. Не будучи в состоянии решить свои жизненные трудности, многие начали перекладывать вину на политические ситуации, на соседние страны и так далее. Такой мужчина всегда найдет повод для недовольства: не в политике - так в девушке.

6 Признак Нарцисса: "Зацени бицуху" Такой будет часами крутиться возле зеркала. Ему рядом нужна королева, соответствующая его имиджу. Не дай боже ты вовремя не прокрасишь корни или на чулке появится стрелка. В его глазах твой светлый образ переменится, а ты станешь для него уродливым монстром. Девушка в его понимании должна быть красивым аксессуаром, а еще источником бесконечных комплиментов, на которые он открыто нарывается. Частый гибрид: Нарцисс + Особенный в одном флаконе.

7 Признак Истерички: "Че ты щас сказала?!" Многие полагают, что именно женщины склонны закатывать истерики. К сожалению, среди мужчин полно королей драмы, устраивающих настоящий спектакль по поводу и без оного. Истеричный парень постоянно машет руками, срывается на крик, обижается из-за мелочей и ждет, что ты первая побежишь мириться. Как правило, на первом свидании Истеричка прикидывается спокойным и девушке скандалов не закатывает. Но присмотрись к его поведению с окружающими. Если он хамит официанту или таксисту – так же вскоре будет хамить и тебе.