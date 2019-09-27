Без них ну никак нельзя обойтись: 5 подруг, которые должны быть у каждой девушки

Новости шоу бизнеса:У Кэрри Брэдшоу были три лучшие подруги, но психологи убеждены, что этого мало.

Любой девушке для счастья нужны минимум пять разных приятельниц, с которыми можно и в огонь, и в воду, и в караоке-клуб…

Кто сказал, что в жизни женщины должна быть лишь одна лучшая подруга? В конце концов это же не муж, который, кстати, тоже не факт, что станет единственным и незаменимым. В любом случае у каждой девушки должно быть минимум пять разных подруг. И без них ну никак нельзя обойтись!

Подруга детства

Страшно представить сколько лет вы знакомы и почти невозможно подсчитать, как долго вы дружите. Вас объединяет не только общее детство, но и множество моментов, которые вы разделили. Здесь и первые страдания по старшекласснику, и неразделенные чувства, и ревность, и первый поцелуй, и первое "прощай"… Это невозможно рассказать кому-то так, как хотелось бы… во всех красках и подробностях. А подруга детства помнит все вплоть до обуви, что вы надели на первое свидание и каким учебником огрели Васю Иванова за то, что он дернул вас за косичку во втором классе. Конечно, когда дело доходит до воспоминаний, вы можете болтать всю ночь напролет, то и дело подшучивая друг над другом. И даже если это кого-то раздражает — плевать! Главное, вам весело.

Стильная подруга

Есть целая категория девушек, которые на уровне ДНК знают все модные тенденции и раньше интернета могут оповестить о распродаже в элитном бутике. С такой подругой и в магазины ходить приятно и советоваться полезно. Даже звезды пользуются услугами стилистов, так отчего бы вам не подружиться с той, кто даст фору многим из них?

Соседка

Приятно зайти на чай к подруге, которая живет недалеко. А еще круче, если вы познакомитесь и подружитесь с соседкой по лестничной площадке. Ведь тогда к ней не только за солью можно будет бегать, но и выпить кофе за порцией первоклассных сплетен о других жильцах дома. К тому же она сможет вас систематически выручать и кормить вашего кота или рыбок, пока вы в отъезде. Не говоря уже о том, что к ней всегда можно прийти в любое время дня и ночи, не заботясь, как потом добираться домой.

Коллега

Никакая рутина не сможет вас поглотить, если вы подружитесь с коллегой. На рабочем месте мы проводим большую часть дня, и кто как не сослуживица будет знать все о вашей личной жизни и переживаниях? Она с легкостью расскажет обо всех ваших привычках и с удовольствием посплетничает с вами во время перерыва за чашечкой кофе. К тому же она знает обо всех тонкостях вашей работы и всегда готова обсудить шефа с помощью жестов во время утренней планерки. Да, девочки — они такие.

Душа компании

"Милый, забери меня из Казани! А то мы тут со Светкой решили устроить пижамную вечеринку, ну и… как-то удачно пошло…"… Знакомый текст? У всех непременно должна быть подруга-зажигалочка, которая всегда в центре внимания. Она будет толкать вас к поступкам, на которые вы сами бы в жизни не решились. Даже обычный домашний ужин в компании этой оторвы непременно перетечет в поход в караоке или рассвет на берегу моря. Она — ваш главный союзник на шумных тусовках, и без нее никогда не бывает так весело, как с ней.