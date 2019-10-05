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Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)

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Принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье (Фото)
03:30 Сегодня Телеграф kulturologia.ru Фото: kulturologia.ru

Новости шоу бизнеса:От Евдокии Лопухиной до леди Ди: 7 принцесс, которые были несчастливы в браке.

  • 1

    Детские сказки заставляют многих девушек в мире поверить в то, что жизнь принцессы - это один сплошной праздник. Дворцовые приемы, почтительные подданные, и рядом - самый настоящий принц. Но на самом деле далеко не всегда принцессы оказываются счастливы, а за внешним благополучием часто скрываются горькие слезы, одиночество и тоска. В нашей сегодняшней подборке те самые принцессы, которые не смогли обрести в браке долгожданные тепло и счастье.

    евдокия Лопухина

    Она стала супругой Петра I, когда юному царю было всего 16 лет, а самой евдокии Лопухиной - 20. Несмотря на то, что жену для сына выбирала его мать Наталья Кирилловна, первые годы их брака были по-настоящему счастливыми. Однако страсти Петра I хватило ненадолго, и уже спустя три года царь увлекся Анной Монс. Правда, до смерти матери Петр не демонстрировал открыто свое негативное отношение к супруге, но Наталья Кирилловна и сама довольно скоро разочаровалась в невестке, невзлюбив ее за непокорность и упрямство.

  • 2

    В 1698 году, после нескольких отказов евдокии Лопухиной постричься в монахини, ее сопроводили в монастырь и насильно постригли в Суздальско-Покровском монастыре. В 1718 бывшую царицу, которая к тому моменту состояла в связи со Степаном Глебовым, заставили наблюдать за казнью любимого человека и других своих сторонников, а после сослали в Ладожский Успенский монастырь, где за каждым ее шагом строго следили. После смерти бывшего мужа она еще несколько лет провела в монастырях и лишь после воцарения внука Петра II была перевезена в Москву с почестями. Скончалась в 1731 году.Анна Федоровна

    ей было всего 14 лет, когда Юлианну-Генриетту-Ульрику Саксен-Кобург-Заальфельд выдали замуж за 16-летнего цесаревича Константина Павловича. Супруг бывал груб и часто пугал юную жену своими выходками. Он мог посадить ее в вазу, по которой после стрелял, а девушка едва не лишалась чувств от страха.

  • 3

    Когда же Константин Павлович узнал, что в свете Анну Федоровну считают красавицей, он запретил ей покидать покои. И это при том, что самого цесаревича никогда нельзя было назвать верным мужем. Спустя несколько лет после венчания, в 1801 году, Анна Федоровна смогла бежать от своего мужа, но развод от него получила лишь спустя почти 20 лет.Луиза Датская

    Дочь короля Дании Фредерика VIII с детства огорчала родных склонностью к депрессиям, а когда принцесса повзрослела, ее было решено выдать замуж. Бабушка подобрала для старшей внучки, казалось бы, неплохую кандидатуру: принца Фридриха Шаумбург-Липпского. Возможно, этот брак мог бы стать счастливым, однако молодая жена, несмотря на рождение троих наследников, отчаянно тосковала вдали от родительской семьи и все сильнее погружалась в депрессию.

  • 4

    Она часто покидала супруга и отправлялась к отцу. В 1906 году Луиза Датская умерла от последствий менингита, однако в то время ходили слухи о том, что принцесса предприняла неудачную попытку утопиться, в результате сильно простудилась и скончалась.Принцесса Ток Хе

    Жизнь последней корейской принцессы из династии Ли была несладкой с самого рождения: родной отец, 60-летний император Коджон, отказывался признавать дочь, рожденную от наложницы, и внес ее в список семьи, когда девочке исполнилось 5 лет. Потом в 13 лет ее отослали в Японию и даже не разрешили присутствовать на похоронах собственной матери.

    В 19 лет принцессу Ток Хе по указанию супруги императора Японии выдали замуж за аристократа Такеюки Со. Брак для обоих стал настоящей пыткой. На фоне депрессии у Ток Хе развилось психическое заболевание, она долгое время лечилась в клинике, после развелась с мужем по его инициативе и потеряла дочь, которая не смогла смириться с разводом родителей.

  • 5

    Принцесса Ток Хе последние годы жизни провела в Корее, окруженная родными своего брата.Принцесса Маргарет

    Красавица и бунтарка Маргарет была полной противоположностью своей сестры, принцессы елизаветы. В юности принцесса Маргарет влюбилась в капитана Питера Таунсенда, служившего во дворце. Однако разница в происхождении и социальном положении влюбленных не давали им возможности создать семью, к тому же капитан был разведен. Принцесса могла отказаться от титула и выйти за него замуж после 25 лет, но она приняла решение порвать с Питером. Тем не менее, первая любовь наложила отпечаток на всю ее дальнейшую жизнь.

  • 6

    Вскоре после известия о женитьбе Питера Таунсенда принцесса Маргарет скоропалительно вышла замуж за фотографа Энтони Армстронга-Джонса. Но брак этот никогда не был счастливым. Даже появление на свет двоих детей не смогло помешать принцессе Маргарет заводить новые и новые романы. Она словно пыталась доказать себе и всему миру право на любовь. Спустя 18 лет после вступления в брак Маргарет развелась с мужем.Принцесса Диана

    Королева людских сердец оказалась заложницей своей любви к принцу Чарльзу. Она искренне верила, что сможет стать счастливой, но сам супруг был несчастен из-за невозможности быть вместе с той, к кому он сам испытывал чувства. Камилла Паркер-Боулз всегда стояла между принцессой Дианой и ее супругом.

    Леди Ди страдала от депрессии, закатывала мужу истерики, а после стала искать утешения на стороне. Позже и принц Чарльз перестал скрывать свой роман с Камиллой Паркер-Боулз, а в 1996 году супруги оформили развод по настоянию самой королевы.

  • 7

    Принцесса Хайя

    В течение 15 лет Хайя бинт аль-Хусейн состояла в браке с шейхом Мохаммедом ибн Рашидом аль-Мактумом. На первый взгляд, семья эта была едва ли не образцовой: красавица жена, двое очаровательных детей, финансовое благополучие. Принцесса Хайя все это время подчеркивала в своих интервью достоинства супруга, превозносила его деловые и отцовские качества, благодарила судьбу за возможность быть рядом со столь достойным человеком.

    Летом 2019 года она сбежала из дворца вместе с двумя детьми и инициировала бракоразводный процесс. Она не дает интервью и не комментирует свой поступок, но при этом наняла серьезную охрану для себя и своих детей, опасаясь за собственную жизнь и безопасность сына и дочери.

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Семья, Брак, Счастье, Принц, Принцессы, Королевы, Дворцовые приёмы.
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