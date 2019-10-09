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Среда, 09.10.2019
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Ожидание - реальность: образы диснеевских героинь в жизни (Фото)
Ожидание - реальность: образы диснеевских героинь в жизни (Фото)

Ожидание - реальность: образы диснеевских героинь в жизни (Фото)

Смотрите фото (9)
Ожидание - реальность: образы диснеевских героинь в жизни (Фото)
04:22 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Девушка показала, как несладко живется принцессам Диснея в реальности, когда сказке приходит конец.

  • 1

    "И жили они долго и счастливо", - так заканчивается большинство сказок. И почему-то на подробном описании этого долгого счастья авторы не любят останавливаться. Но мы-то понимаем, что не бывает в жизни так, что всё гладко. Поэтому и принцессам Диснея после прекрасного финала будет нелегко.

    На эту тему решила пофантазировать девушка по имени Стеф. Она примерила на себя образы диснеевских героинь и показала свою версию того, что с ними произошло, когда сказка подошла к концу.

    Белоснежка

    Белоснежке приходится мыть пол самой, когда дети уходят в школу, ведь теперь песенкой не вызвать птичек и зверушек, которые помогут справиться с домашней рутиной. Ну зато хоть об отравленных яблоках больше беспокоиться не надо.

  • 2

    Ариэль

    Ариэль поняла одну истину: чтобы заслужить любовь, не нужно менять себя. Но ещё она поняла, что ей нравится жить на суше и модный педикюр. Поэтому она бросила принца Эрика и начала заниматься йогой, чтобы сделать свои новые ножки гибче.

  • 3

    Эльза

    Эльза готовится стать мамой и ест за двоих. А какое любимое лакомство у холодного сердца? Ну конечно же, мороженое!

  • 4

    Аврора

    Да уж, Спящей красавице остаётся только мечтать о времени, когда она спокойненько лежала и её никто не трогал. Теперь у неё маленький ребёнок, а с ним нормально не поспишь.

  • 5

    Белль

    Время беспощадно даже к красавицам, а тем более когда они заняты детьми и домом, а на себя когда время-то найти. Но Белль не теряется!

  • 6

    Алиса

    Алисе больше некогда устраивать чаепитие на полдня, поэтому она перешла на кофе. Вот только к тому моменту, как она его выпивает, он уже успевает остыть.

  • 7

    Рапунцель

    Рапунцель нашла новое применение для своей сковородки, и теперь каждые выходные пробует новые рецепты блинчиков.

  • 8

    Золушка

    Золушка убедилась на практике, что большое количество обуви проблему потери второй туфельки не решает. Сколько бы ни было туфелек и сапожек - все у неё без пары.

Волшебный мир, где и взрослые превращаются в детей: немного фактов о Диснейленде

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Девушки, Дисней, Сказка, Образ, Героини, Принцессы, Стеф.
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