Ожидание - реальность: образы диснеевских героинь в жизни (Фото)

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"И жили они долго и счастливо", - так заканчивается большинство сказок. И почему-то на подробном описании этого долгого счастья авторы не любят останавливаться. Но мы-то понимаем, что не бывает в жизни так, что всё гладко. Поэтому и принцессам Диснея после прекрасного финала будет нелегко.

На эту тему решила пофантазировать девушка по имени Стеф. Она примерила на себя образы диснеевских героинь и показала свою версию того, что с ними произошло, когда сказка подошла к концу.

Белоснежка

Белоснежке приходится мыть пол самой, когда дети уходят в школу, ведь теперь песенкой не вызвать птичек и зверушек, которые помогут справиться с домашней рутиной. Ну зато хоть об отравленных яблоках больше беспокоиться не надо.