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Полюбите свои недостатки: как женщине поднять свою самооценку

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Полюбите свои недостатки: как женщине поднять свою самооценку
14:51 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Низкая самооценка у женщины ведет к плачевным последствиям. Чтобы этого не произошло, берите на заметку наши советы.

  • 1

    Любовь к себе

    Известный американский психолог Луиза Хей говорит, что она не пытается исправить проблему, она меняет свои мысли и проблема решается сама. Полюбите свои недостатки, ведь они часть вас. Каждая девушка может сама поднять свою самооценку, достаточно каждое утро говорить своему отражению в зеркале: "Я люблю тебя. Как я могу сделать тебя счастливой?".

    Сначала вам будет трудно преодолеть некий психологический барьер, но со временем это будет звучать легко и непринужденно.

  • 2

    Не нужно экономить на себе

    Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчины желание экономить на ней. Женщина, которая уверенна в себе, понимает, что она притягивает внимание противоположного пола. Занимайтесь спортом, тренируйте тело, ухаживайте за ним. Важна не только внешность, но и здоровье, и даже психологическое состояние.

  • 3

    Узнайте, что понижает вашу самооценку

    Даже у мужчин есть факторы, которые понижают их самооценку, будь то маленький рост, размер полового органа или финансовое положение. Наиболее распространенные факторы влияющие на женщин — сильная эмоциональность, внешность.

    Если мужчины умеют подавлять свои эмоции, то женщины порой не могут их контролировать. Такова уж женская натура. Примите эту особенность как данность, вы всегда будете переживать и накручивать себя перед важным событием, причем чаще всего без причины. Если вы переживаете о чем то, то проговаривайте про себя: "Это нормально и на это можно не обращать внимание".

    Собственная внешность тревожит женщин больше, чем мужчин. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, посещайте салоны красоты. А еще лучше принимать себя такой какая вы есть.

  • 4

    Станьте выше

    Высокий рост воспринимается подсознанием, как признак лидера. Наденьте высокие каблуки или туфли на платформе, поднимите повыше свое кресло, чтобы при разговоре быть выше собеседника.

  • 5

    Осанка

    Следите за своей спиной, приподнимите подбородок и расправьте плечи. Это спровоцирует выброс тестостерона в кровь, он придаст вам уверенности в себе. Также правильная осанка поможет понизить уровень стресса.

  • 6

    Смейтесь над собой

    Каждый попадал в ситуацию, когда ему становилось неловко от совершенного действия. Поймите, что каждый склонен совершать ошибки. Скажите себе: "Да, я ошибся, в следующий раз я сделаю по другому".

  • 7

    Будьте активны и занимайтесь тем, что нравится

    Найдите хобби, которое принесет вам удовольствие. Не сидите на одном месте, ищите любимое дело, развивайтесь. Дело, которое принесет вам удовольствие поднимет вашу самооценку.

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Женщины, Самооценка, Низкая самооценка.
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