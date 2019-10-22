Полюбите свои недостатки: как женщине поднять свою самооценку

1 Любовь к себе Известный американский психолог Луиза Хей говорит, что она не пытается исправить проблему, она меняет свои мысли и проблема решается сама. Полюбите свои недостатки, ведь они часть вас. Каждая девушка может сама поднять свою самооценку, достаточно каждое утро говорить своему отражению в зеркале: "Я люблю тебя. Как я могу сделать тебя счастливой?". Сначала вам будет трудно преодолеть некий психологический барьер, но со временем это будет звучать легко и непринужденно.

2 Не нужно экономить на себе Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчины желание экономить на ней. Женщина, которая уверенна в себе, понимает, что она притягивает внимание противоположного пола. Занимайтесь спортом, тренируйте тело, ухаживайте за ним. Важна не только внешность, но и здоровье, и даже психологическое состояние.

3 Узнайте, что понижает вашу самооценку Даже у мужчин есть факторы, которые понижают их самооценку, будь то маленький рост, размер полового органа или финансовое положение. Наиболее распространенные факторы влияющие на женщин — сильная эмоциональность, внешность. Если мужчины умеют подавлять свои эмоции, то женщины порой не могут их контролировать. Такова уж женская натура. Примите эту особенность как данность, вы всегда будете переживать и накручивать себя перед важным событием, причем чаще всего без причины. Если вы переживаете о чем то, то проговаривайте про себя: "Это нормально и на это можно не обращать внимание". Собственная внешность тревожит женщин больше, чем мужчин. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, посещайте салоны красоты. А еще лучше принимать себя такой какая вы есть.

4 Станьте выше Высокий рост воспринимается подсознанием, как признак лидера. Наденьте высокие каблуки или туфли на платформе, поднимите повыше свое кресло, чтобы при разговоре быть выше собеседника.

5 Осанка Следите за своей спиной, приподнимите подбородок и расправьте плечи. Это спровоцирует выброс тестостерона в кровь, он придаст вам уверенности в себе. Также правильная осанка поможет понизить уровень стресса.

6 Смейтесь над собой Каждый попадал в ситуацию, когда ему становилось неловко от совершенного действия. Поймите, что каждый склонен совершать ошибки. Скажите себе: "Да, я ошибся, в следующий раз я сделаю по другому".