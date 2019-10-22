Полюбите свои недостатки: как женщине поднять свою самооценку

Любовь к себе
Известный американский психолог Луиза Хей говорит, что она не пытается исправить проблему, она меняет свои мысли и проблема решается сама. Полюбите свои недостатки, ведь они часть вас. Каждая девушка может сама поднять свою самооценку, достаточно каждое утро говорить своему отражению в зеркале: "Я люблю тебя. Как я могу сделать тебя счастливой?".
Сначала вам будет трудно преодолеть некий психологический барьер, но со временем это будет звучать легко и непринужденно.
Не нужно экономить на себе
Женщина, которая экономит на себе, вызывает у мужчины желание экономить на ней. Женщина, которая уверенна в себе, понимает, что она притягивает внимание противоположного пола. Занимайтесь спортом, тренируйте тело, ухаживайте за ним. Важна не только внешность, но и здоровье, и даже психологическое состояние.
Узнайте, что понижает вашу самооценку
Даже у мужчин есть факторы, которые понижают их самооценку, будь то маленький рост, размер полового органа или финансовое положение. Наиболее распространенные факторы влияющие на женщин — сильная эмоциональность, внешность.
Если мужчины умеют подавлять свои эмоции, то женщины порой не могут их контролировать. Такова уж женская натура. Примите эту особенность как данность, вы всегда будете переживать и накручивать себя перед важным событием, причем чаще всего без причины. Если вы переживаете о чем то, то проговаривайте про себя: "Это нормально и на это можно не обращать внимание".
Собственная внешность тревожит женщин больше, чем мужчин. Тренируйтесь, занимайтесь спортом, посещайте салоны красоты. А еще лучше принимать себя такой какая вы есть.
Станьте выше
Высокий рост воспринимается подсознанием, как признак лидера. Наденьте высокие каблуки или туфли на платформе, поднимите повыше свое кресло, чтобы при разговоре быть выше собеседника.
Осанка
Следите за своей спиной, приподнимите подбородок и расправьте плечи. Это спровоцирует выброс тестостерона в кровь, он придаст вам уверенности в себе. Также правильная осанка поможет понизить уровень стресса.
Смейтесь над собой
Каждый попадал в ситуацию, когда ему становилось неловко от совершенного действия. Поймите, что каждый склонен совершать ошибки. Скажите себе: "Да, я ошибся, в следующий раз я сделаю по другому".
Будьте активны и занимайтесь тем, что нравится
Найдите хобби, которое принесет вам удовольствие. Не сидите на одном месте, ищите любимое дело, развивайтесь. Дело, которое принесет вам удовольствие поднимет вашу самооценку.