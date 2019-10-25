Девушки и драйв: черно-белые снимки ХХ века (Фото)

Девушки из мотоклуба "Ангелы ада", 1973.
Циркачка и тюлень, 1935.
Девушки из мотоклуба Motor Maids of America, 1950.
Зимние забавы, Лондон, 1926.
Салли Холтерман, первая женщина, получившая права на вождение мотоцикла в округе Колумбия (США), 1937.
Девушка на мотоцикле Triumph Tiger Cub, 1960.
Мотоклуб Riverhill, 1962.
Девушка у мотоцикла Harley-Davidson (Калифорния, 1925).
Нэнси и Бетти Дебенхэйм, известные мотоциклистки, со своей собакой, 1925.
Нэнси отправляется на ралли (Англия, 1934).
Женщина принимает участие в 6-дневной мотогонке, участники которой должны были преодолеть 200 километров по бездорожью.
Рабочие исправляют поломки, 1933.
Женщина с другом во время Первой мировой войны, 1917.
Священник благословляет мотоцикл женщины, учащейся водить, 1938.
Женщина ремонтирует свой мотоцикл, 1950.
Англия, 1925.
1928.
Девушки кормят чаек в Дейтоне, Флорида, 1968.
Мэдж Саундерс с мужем, британским комиком Лесли Хенсоном, 1920.
Женщина на своем мотоцикле BMW, 1935.
Англия, 1923.
Лондон, 1933.
Бэрил Суэйн, первая женщина, принимавшая участие в одиночном разряде в гонке TT на острове Мэн, 1962.
Бэрил Суэйн тренируется перед заездом, 1962.
Встреча прошлого с настоящим, Лондон, 1921.
Лондон, 1925.
Женщина без рук едет по стене на мотоцикле, Эссекс, Англия, 1938.
Две женщины готовы играть в теннис прямо на мотоцикле, 1928.
Возле мотомагазина, 1964.