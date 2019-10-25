Девушки и драйв: черно-белые снимки ХХ века (Фото)

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Пятница, 25.10.2019
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01:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса:Подборку винтажных фото прекрасных девушек на своих мотоциклах.

  • 1

    Девушки из мотоклуба "Ангелы ада", 1973.

  • 2

    Циркачка и тюлень, 1935.

  • 3

    Девушки из мотоклуба Motor Maids of America, 1950.

  • 4

    Зимние забавы, Лондон, 1926.

  • 5

    Салли Холтерман, первая женщина, получившая права на вождение мотоцикла в округе Колумбия (США), 1937.

  • 6

    Девушка на мотоцикле Triumph Tiger Cub, 1960.

  • 7

    Мотоклуб Riverhill, 1962.

  • 8

    Девушка у мотоцикла Harley-Davidson (Калифорния, 1925).

  • 9

    Нэнси и Бетти Дебенхэйм, известные мотоциклистки, со своей собакой, 1925.

  • 10

    Нэнси отправляется на ралли (Англия, 1934).

  • 11

    Женщина принимает участие в 6-дневной мотогонке, участники которой должны были преодолеть 200 километров по бездорожью.

  • 12

    Рабочие исправляют поломки, 1933.

  • 13

    Женщина с другом во время Первой мировой войны, 1917.

  • 14

    Священник благословляет мотоцикл женщины, учащейся водить, 1938.

  • 15

    Женщина ремонтирует свой мотоцикл, 1950.

  • 16

    Англия, 1925.

  • 17

    1928.

  • 18

    Девушки кормят чаек в Дейтоне, Флорида, 1968.

  • 19

    Мэдж Саундерс с мужем, британским комиком Лесли Хенсоном, 1920.

  • 20

    Женщина на своем мотоцикле BMW, 1935.

  • 21

    Англия, 1923.

  • 22

    Лондон, 1933.

  • 23

    Бэрил Суэйн, первая женщина, принимавшая участие в одиночном разряде в гонке TT на острове Мэн, 1962.

  • 24

    Бэрил Суэйн тренируется перед заездом, 1962.

  • 25

    Встреча прошлого с настоящим, Лондон, 1921.

  • 26

    Лондон, 1925.

  • 27

    Женщина без рук едет по стене на мотоцикле, Эссекс, Англия, 1938.

  • 28

    Две женщины готовы играть в теннис прямо на мотоцикле, 1928.

  • 29

    Возле мотомагазина, 1964.

Женщины, которые стали легендами, но были незаслуженно забыты (Фото)

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Девушки, Фото, Мотоциклы, Винтажные фото.
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