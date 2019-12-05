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Четверг, 05.12.2019
Невероятный контраст между лицом и телом (Фото)
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Невероятный контраст между лицом и телом (Фото)

Глядя в лицо этой миловидной девушке, хочется почувствовать себя рыцарем и броситься на защиту этого хрупкого создания. Но это только до тех пор, пока взгляд не опуститься ниже, и вы не увидите ее плечи, грудь и все остальные части прекрасного женского тела. Прекрасного, конечно, для любителя такой женской красоты. Тело китаянки Юань Хэжун полностью контрастирует с "беззащитным" личиком - это тело культуристки, причем той, которая просто фанатично занимается прокачкой своего тела. Теперь понятно, что мужчину может ввести в заблуждение не только макияж девушки, но и ее одежда. Надо всегда быть начеку!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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