Этой женщине можно только позавидовать: архивные фото незнакомки со знаменитостями

Недавно магазин сэконд-хенд Opnieuw & Co, расположенный в Мортселе (Mortsel), Бельгия, на своей страничке в Facebook поделился необычной находкой. Среди множества вещей, которые принесли в магазин, был обнаружен фотоальбом со снимками женщины, сделанными приблизительно в 1990-е годы, позирующей с различными голливудскими знаменитостями.