В поиске новых ощущений и веселья иногда мы умудряемся совместить совершенно разные увлечения.

В поиске новых ощущений и веселья иногда мы умудряемся совместить совершенно разные увлечения. Например, если сложить предновогоднее настроение, праздничные костюмы, благотворительность и спорт, на выходе можно получить самые невероятные марафоны, превращающие города по всему миру в настоящую сказку! Западная знаменитость Ларри Эдвардс (Larry Edwards) во время 13-го ежегодного «Великого забега Санты» в Лас-Вегасе, штат Невада, 2 декабря 2017 года. По словам организаторов, в этом году больше 9 тысяч бегунов приняли участие в необычном мероприятии.